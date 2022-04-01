Німеччина схвалила продаж Україні БМП, що стояли на озброєнні НДР

Берлін дав добро на передачу Києву чеською компанією 56 машин типу PbV-501, повідомив представник Міноборони.

Він відповідав на запити про підтвердження повідомлення ЗМІ про те, що Україні повинні бути поставлені 58 автомобілів, озброєних гарматами і кулеметами.

Згідно з газетою Welt am Sonntag, наприкінці 1990-х років Берлін передав БМП Швеції, яка пізніше продала їх чеській компанії, яка тепер прагне продати їх Києву.

Країни, які прагнуть передати німецький експорт зброї, повинні спочатку подати заявку на схвалення в Берліні.