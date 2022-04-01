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Німеччина схвалила продаж Україні БМП, що стояли на озброєнні НДР

Фото: Німеччина схвалила продаж Україні 58 бойових машин піхоти (wikipedia.org)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина схвалила поставку Україні кількох десятків бойових машин піхоти (БМП), які спочатку належали колишній комуністичній НДР. Це сталося на тлі критики, що Берлін не направляє Києву достатньо військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Берлін дав добро на передачу Києву чеською компанією 56 машин типу PbV-501, повідомив представник Міноборони.

Він відповідав на запити про підтвердження повідомлення ЗМІ про те, що Україні повинні бути поставлені 58 автомобілів, озброєних гарматами і кулеметами.

Згідно з газетою Welt am Sonntag, наприкінці 1990-х років Берлін передав БМП Швеції, яка пізніше продала їх чеській компанії, яка тепер прагне продати їх Києву.

Країни, які прагнуть передати німецький експорт зброї, повинні спочатку подати заявку на схвалення в Берліні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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