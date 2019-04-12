Германия одобрила новые военные поставки Саудовской Аравии

Фото: Бундестаг (bundestag.de)

Комплектующие для низкорамных платформ доставят во Францию "с конечным пунктом назначения в Саудовской Аравии"

Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку вооружений Саудовской Аравии и ОАЭ, участвующим в военном конфликте в Йемене. Об этом говорится в уведомление министра экономики ФРГ Петера Альтмайера профильной комиссии германского Бундестага, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В состав совета, заседающего в режиме строгой секретности, входят канцлер ФРГ Ангела Меркель и несколько федеральных министров.

Согласно документу, речь идет о технологии производства полуприцепов с низкорамной платформой, разработанной немецкой фирмой Kamag.

Члены парламентской комиссии, в ведении которой находятся вопросы экспорта вооружений, на последнем заседании дали добро на военные поставки шести государствам, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Комплектующие для низкорамных платформ должны быть доставлены во Францию "с конечным пунктом назначения в Саудовской Аравии".

Отметим, в конце марта Германия на шесть месяцев продлила эмбарго на поставки вооружений Саудовской Аравии.

Напомним, министр энергетики США Рик Перри согласовал шесть секретных договоров, которые позволят американским компаниям продавать Саудовской Аравии технологии в атомной энергетике.