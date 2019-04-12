Німеччина схвалила нові воєнні поставки Саудівській Аравії

Фото: Бундестаг (bundestag.de)

Комплектуючі для низькорамних платформ доставлять у Францію "з кінцевим пунктом призначення в Саудівській Аравії"

Федеральна рада безпеки Німеччини схвалив постачання озброєнь Саудівській Аравії і ОАЕ, які беруть участь у військовому конфлікті в Ємені. Про це йдеться в повідомлення міністра економіки ФРН Петера Альтмаєра профільній комісії німецького Бундестагу, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

До складу ради, яка засідає в режимі суворої секретності, входять канцлер ФРН Ангела Меркель і кілька федеральних міністрів.

Згідно з документом, мова йде про технології виробництва напівпричепів з низькорамною платформою, розробленою німецькою фірмою Kamag.

Члени парламентської комісії, у підпорядкуванні яких перебувають питання експорту озброєнь, на останньому засіданні дали добро на військові поставки шести держав, включаючи Саудівську Аравію та ОАЕ.

Комплектуючі для низькорамних платформ повинні бути доставлені у Францію "з кінцевим пунктом призначення в Саудівській Аравії".

Зазначимо, наприкінці березня Німеччина на шість місяців продовжила ембарго на поставки озброєнь Саудівській Аравії.

Нагадаємо, міністр енергетики США Рік Перрі погодив шість секретних договорів, які дадуть змогу американським компаніям продавати Саудівській Аравії технології в атомній енергетиці.