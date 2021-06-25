ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Германия объявила Португалию и Россию "опасными зонами" по COVID-19 и ограничила поездки

Новина українською →
Берлин, Пятница 25 июня 2021 22:42
Германия объявила Португалию и Россию "опасными зонами" по COVID-19 и ограничила поездки Фото: Германия объявила Португалию и Россию "опасными зонами" по COVID (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Германия отнесла Португалию и Россию к "вирусным зонам", где циркулирует новый штамм коронавируса "Дельта". Это решение ограничит поездки в обе страны и обратно.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным издания, решение внести Португалию и Россию в перечень "вирусных зон" принято Агентством общественного здравоохранения Германии по рекомендации института Роберта Коха. Ранее в этот список немецкие власти внесли Великобританию.

Распоряжение вступает в силу с 29 июня. Согласно документу, прибывающим из этих стран необходимо пройти 14-дневный карантин. Сократить его, сдав тест на коронавирус, невозможно.

В институте Роберта Коха также заявили, что доминирование штамма "Дельта" в Германии является "вопросом времени".

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сказал, что украинцам понадобится сдать тест на COVID при возвращении из России, Индии, Португалии и Великобритании. В этих странах сейчас больше всего распространен дельта-штамм коронавируса.

Источники РБК-Украина сообщили, что правительство может изменить алгоритм введения карантина в стране, который предусматривает введение ограничений в конкретных населенных пунктах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Португалия ограничение Коронавирус
NEWS
Задержка поездов, поваленные деревья и пострадавший: последствия непогоды на западе Украины
Задержка поездов, поваленные деревья и пострадавший: последствия непогоды на западе Украины
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун