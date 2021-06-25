ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Німеччина оголосила Португалію і Росію "небезпечними зонами" по COVID-19 і обмежила поїздки

Новость на русском →
Берлін, П'ятниця 25 червня 2021 22:42
Німеччина оголосила Португалію і Росію "небезпечними зонами" по COVID-19 і обмежила поїздки Фото: Німеччина оголосила Португалію і Росію "небезпечними зонами" по COVID (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Німеччина віднесла Португалію і Росію до "вірусних зон", де циркулює новий штам коронавірусу "Дельта". Це рішення обмежить поїздки в обидві країни і назад.

Про це повідомило агентство Reuters.

За даними видання, рішення внести Португалію і Росію в перелік "вірусних зон" прийнято Агентством громадської охорони здоров'я Німеччини за рекомендацією інституту Роберта Коха. Раніше в цей список німецька влада внесла Великобританію.

Розпорядження набирає чинності з 29 червня. Згідно з документом, що прибувають з цих країн необхідно пройти 14-денний карантин. Скоротити його, скласти тест на коронавірус, неможливо.

В інституті Роберта Коха також заявили, що домінування штаму "Дельта" в Німеччині є "питанням часу".

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузин сказав, що українцям знадобиться складати тест на COVID при поверненні з Росії, Індії, Португалії та Великобританії. У цих країнах зараз найбільше поширений дельта-штам коронавірусу.

Джерела РБК-Україна повідомили, що уряд може змінити алгоритм введення карантину в країні, який передбачає введення обмежень в конкретних населених пунктах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Португалия ограничение Коронавірус
NEWS
Затримка потягів, повалені дерева та постраждалий: наслідки негоди на заході України
Затримка потягів, повалені дерева та постраждалий: наслідки негоди на заході України
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун