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Німеччина звернеться до Росії щодо порушень прав людини у Криму та на Донбасі

Новини » Суспільство    31.10.2018 - 18:31
Фото: Франк Швабе (frank-schwabe.de)
Фото: Франк Швабе (frank-schwabe.de)

Від конфлікту на Донбасі потерпає 4,4 млн людей

Німеччина планує звернутися до Росії у звязку із порушеннями прав людини на окупованих територіях Доньасу та Криму. Про це на брифінгу в рамках офіційного візиту в Україну повідомив голова фракції соціалістів, демократів та зелених (SOC Group) в Парламентській Асамблеї Ради Європи, депутат німецького Бундестагу Франк Швабе, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, від військових дій та через погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі потерпає 4,4 млн людей.

"Німеччина зацікавлена в допомозі цим людям. Мене цікавить стан захисту прав людини в Украіні у контексті анексії Криму і окупованих територій Донбасу. Ми плануємо звернення до Росії щоби вплинути на РФ саме у цих питаннях. У нас є певні вимоги і щодо захисту прав людини в Україні", - сказав Швабе.

Він додав, що Рада Європи також проводить моніторинг ситуації в Україні.

Також депутат Бундестагу планує зустріч з громадськими активістами.

"Є занепокоєння з нашого боку щодо питань охорони довкілля", - додав Швабе.

 

Нагадаємо, як заявив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг в останній день свого мандату в Україні, конфлікт на Донбасі не є замороженим, його можна вирішити. 

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