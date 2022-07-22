Германия обещает Украине систему ПВО "IRIS-T": как она работает и в чем ее особенность

Немецкие власти все чаще заявляют о передаче Украине новейшего зенитного ракетного комплекса IRIS-T, он способен серьезно защитить небо нашей страны. Правда, когда именно он станет на позиции нашей обороны пока говорить сложно.
Что известно о немецких IRIS-T и в чем их особенность - РБК-Украина собрало в своем материале.
Важно отличать, что существует два варианта таких наземных ЗРК, а именно:
Отметим, что о передаче Украине по крайней мере так объявило немецкое правительство, речь идет именно о варианте SLM.
Фото: IRIS-T SLS и IRIS-T SLM (mill.in.ua)
IRIS-T - это самые современные системы противовоздушной обороны в немецкой армии по состоянию на сейчас. Разрабатывать их начали в середине 1990-х как ракеты класса "воздух-воздух" для воздушного базирования (на самолетах).
После чего был создан вариант "поверхность-воздух" для поражения воздушных целей с земли, ради чего ракеты существенно модернизировали.
Как описывает сам производитель ракеты своих систем: они могут одновременно поражать несколько целей на очень коротких и средних дистанциях за чрезвычайно короткий период реакции на цели.
Стоит отметить, что особенностью этих комплексов является вертикальный запуск. То есть, для таких систем ПВО не существует "мертвых зон" над самим комплексом.
Кроме того, IRIS-T SLM могут быть оборудованы пассивной станцией радиотехнической разведки Hensoldt, что позволяет им оставаться невидимыми для вражеских самолетов или вертолетов во время боевого дежурства и устраивать "противовоздушные засады".
Сейчас IRIS-T SLM новейший немецкий комплекс ПВО. На экспорт этот комплекс не продавался. Хотя заявок есть немало, в частности, известно о заинтересованности в нем со стороны Египта и Швеции.
Фото: ракета системы IRIS-T (twitter.com)
Как объясняют немецкие чиновники, проблемой IRIS-T SLM является то, что они новые и их еще не изготовили в достаточном количестве.
Фото: Украина может получить немецкое ПВО в конце лета (defence-ua.com)
В частности, недавно МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что система противовоздушной обороны находится в Германии еще на стадии производства. Она будет готова для передачи ее в Украину в конце лета.
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