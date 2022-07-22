Німеччина обіцяє Україні систему ППО "IRIS-T": як вона працює та в чому її особливість

Німецька влада все частіше заявляє про передачу Україні новітнього зенітного ракетного комплексу IRIS-T, який здатен серйозно захистити небо нашої країни. Щоправда, коли саме він стане на позиції нашої оборони поки говорити складно.
Що відомо про німецькі IRIS-T та в чому їх особливість - РБК-Україна зібрало у своєму матеріалі.
Важливо відрізняти, що існує два варіанти таких наземних ЗРК, а саме:
Зазначимо, що про передачу Україні, принаймні так оголосив німецький уряд, йдеться саме про варіант SLM.
Фото: IRIS-T SLS та IRIS-T SLM (mill.in.ua)
IRIS-T - це найсучасніші системи протиповітряної оборони в німецькій армії станом на зараз. Розробляти їх почали в середині 1990-х як ракети класу "повітря-повітря" для повітряного базування (на літаках).
Після чого був створений варіант "поверхня-повітря" для враження повітряних цілей з землі, заради чого ракети суттєво модернізували.
Як описує сам виробник ракети своїх систем: вони можуть одночасно вражати декілька цілей на дуже коротких та середніх дистанціях за надзвичайно короткий період реакції на цілі.
Варто зазначити, що особливістю цих комплексів є вертикальний запуск. Тобто, для таких систем ППО не існує "мертвих зон" над самим комплексом.
Окрім того, IRIS-T SLM можуть бути обладнані пасивною станцією радіотехнічної розвідки Hensoldt, що дозволяє їм залишатися невидимими для ворожих літаків чи гелікоптерів під час бойового чергування та влаштовувати "протиповітряні засідки".
Наразі IRIS-T SLM найновіший німецький комплекс ППО. На експорт цей комплекс не продавався. Хоча заявок є чимало, зокрема, відомо про зацікавленість у ньому з боку Єгипту та Швеції.
Фото: ракета системи IRIS-T (twitter.com)
Як пояснюють німецьких чиновники, проблемою IRIS-T SLM є те, що вони нові і їх ще не виготовили у достатній кількості.
Фото: Україна може отримати німецьке ППО наприкінці літа (defence-ua.com)
Зокрема, нещодавно МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що система протиповітряної оборони знаходиться в Німеччині ще на стадії виробництва. Вона буде готова для передачі її в Україну наприкінці літа.
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