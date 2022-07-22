Німеччина обіцяє Україні систему ППО "IRIS-T": як вона працює та в чому її особливість

В чому різниця між варіантами SLS та SLM

Важливо відрізняти, що існує два варіанти таких наземних ЗРК, а саме:

IRIS-T SLS - це система ППО ближньої дії. В установці ЗРК відсутні транспортно-пускові контейнери. Дальність ураження ракети - 12 км за висоти цілі до 8 км.

IRIS-T SLM - це новітня система ППО середньої дальності дії. Ракети IRIS-T для цього комплексу були практично повністю перероблені - збільшена потужність двигуна та головка самонаведення замінена на радіолокаційну. Дальність роботи комплексу збільшена до 40 км на відстані, 20 км за висотою цілі та 250 км за виявленням цілі по дальності.

Зазначимо, що про передачу Україні, принаймні так оголосив німецький уряд, йдеться саме про варіант SLM.

Фото: IRIS-T SLS та IRIS-T SLM (mill.in.ua)

В чому їх особливість?

IRIS-T - це найсучасніші системи протиповітряної оборони в німецькій армії станом на зараз. Розробляти їх почали в середині 1990-х як ракети класу "повітря-повітря" для повітряного базування (на літаках).

Після чого був створений варіант "поверхня-повітря" для враження повітряних цілей з землі, заради чого ракети суттєво модернізували.

Як описує сам виробник ракети своїх систем: вони можуть одночасно вражати декілька цілей на дуже коротких та середніх дистанціях за надзвичайно короткий період реакції на цілі.

Варто зазначити, що особливістю цих комплексів є вертикальний запуск. Тобто, для таких систем ППО не існує "мертвих зон" над самим комплексом.

Окрім того, IRIS-T SLM можуть бути обладнані пасивною станцією радіотехнічної розвідки Hensoldt, що дозволяє їм залишатися невидимими для ворожих літаків чи гелікоптерів під час бойового чергування та влаштовувати "протиповітряні засідки".

Наразі IRIS-T SLM найновіший німецький комплекс ППО. На експорт цей комплекс не продавався. Хоча заявок є чимало, зокрема, відомо про зацікавленість у ньому з боку Єгипту та Швеції.

Фото: ракета системи IRIS-T (twitter.com)

Скільки ще чекати?

Як пояснюють німецьких чиновники, проблемою IRIS-T SLM є те, що вони нові і їх ще не виготовили у достатній кількості.

Фото: Україна може отримати німецьке ППО наприкінці літа (defence-ua.com)

Зокрема, нещодавно МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що система протиповітряної оборони знаходиться в Німеччині ще на стадії виробництва. Вона буде готова для передачі її в Україну наприкінці літа.