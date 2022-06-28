Германия и Нидерланды передадут Украине еще шесть гаубиц PzH 2000

Германия и Нидерланды в ближайшее время передадут Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Как заявили в кулуарах саммита НАТО в Мадриде министры обороны обеих стран Кристине Ламбрехт и Касья Оллонгрен, каждая сторона поставит по три гаубицы.
"Федеральное правительство решило, что мы можем передать Украине еще три Panzerhaubitze 2000 самоходных гаубиц", - отметила Ламбрехт.
Министры также отметили, что Украина запросила дополнительные поставки вооружений у Германии и Нидерландов.
Напомним, ранее сообщалось о поставках первых 12 Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов. Кроме того, украинская сторона ждет одобрения Берлина на покупку еще 100 самоходных гаубиц.
Ранее также появились первые фото и видео того, как немецкая артиллерия работает на фронтах Украины.
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