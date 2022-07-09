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Німеччина знайшла спосіб прискорити поставки зеніток Gepard до України, - Spiegel

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Берлін, Субота 09 липня 2022 17:51
Німеччина знайшла спосіб прискорити поставки зеніток Gepard до України, - Spiegel Фото: зенітна самохідна установка Gepard (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Уряд Німеччини знайшов спосіб прискорити поставки зенітних самохідних установок Gepard до України. Із забезпеченням достатньої кількості боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За даними видання, вже в найближчі місяці буде налагоджено виробництво боєприпасів і Gepard відправляться до України. Зокрема, за участю Міністерства оборони Норвегії знайдено виробника, який забезпечить поставки боєприпасів.

Зазначимо, проблема з німецькими Gepard полягає в тому, що на сьогодні доступно менше 60 000 снарядів. Тепер же норвезька компанія взяла зобов'язання з виробництва спеціальних 35-мм снарядів, їх випробування пройдуть вже наступного тижня.

Очікується, що Україна отримає 30 зенітних установок, військовослужбовці ЗСУ вже проходять підготовку в Німеччині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецька сторона відправить перші зенітки Gepard до України в липні.

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