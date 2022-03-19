Германия направила в Украину технику для борьбы с пожарами

Министр развития Германии Свенья Шульце заявила, что в Украину была отправлена 21 портативная пожарная машина, представляющая собой прицепное пожарное оборудование, а также большое количество защитной одежды, спасательного оборудования и эвакуационный автобус.

В понедельник, 21 марта, за ними последуют девять грузовиков, перевозящих тяжелое пожарное оборудование. Пи этом 23 марта будут отправлены около 1600 дыхательных аппаратов.

"В Украине сейчас очень важно помогать нуждающимся людям. На протяжении многих лет мы тесно сотрудничаем с Украиной в области политики развития. Во время войны, конечно, наши проекты не могут продолжаться как прежде. Вот почему мы действовали быстро и перераспределили средства на самые острые нужды в этой чрезвычайной ситуации", - заявила министр.

По словам Шульце, 2 тысячи электрогенераторов, а также многочисленные емкости для воды, палатки и спальные мешки уже находятся на пути в Украину.

"Сегодняшняя задача состоит в том, чтобы день за днем быстро и без бюрократических проволочек оказывать помощь там, где она больше всего необходима. Мы помогаем, например, огнетушителями, сочлененными грузовиками, электрогенераторами, убежищами для людей и психологической поддержкой", - добавила министр.