Німеччина направила в Україну техніку для боротьби з пожежами

Міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце заявила, що в Україну була відправлена 21 портативна пожежна машина, що представляє собою причіпне пожежне обладнання, а також велика кількість захисного одягу, рятувального обладнання та евакуаційний автобус.

У понеділок, 21 березня, за ними підуть дев'ять вантажівок, що перевозять важке пожежне обладнання. Пі цьому 23 березня будуть відправлені близько 1600 дихальних апаратів.

"В Україні зараз дуже важливо допомагати нужденним людям. Протягом багатьох років ми тісно співпрацюємо з Україною в галузі політики розвитку. Під час війни, звичайно, наші проекти не можуть тривати як раніше. Ось чому ми діяли швидко і перерозподілили кошти на найгостріші потреби в цій надзвичайній ситуації", - заявила міністр.

За словами Шульце, 2 тисячі електрогенераторів, а також численні ємності для води, намети і спальні мішки вже знаходяться на шляху в Україну.

"Сьогоднішнє завдання полягає в тому, щоб день за днем швидко і без бюрократичних зволікань надавати допомогу там, де вона найбільше необхідна. Ми допомагаємо, наприклад, вогнегасниками, зчленованими вантажівками, електрогенераторами, притулками для людей і психологічною підтримкою", - додала міністр.