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Германия намерена увеличить добычу нефти и газа в Северном море

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Берлин, Воскресенье 13 марта 2022 13:14
Германия намерена увеличить добычу нефти и газа в Северном море Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Германия должна пересмотреть свой запрет на разрешение нового бурения на нефть и газ в Северном море. Министр финансов Кристиан Линднер заявил, что это необходимо, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоносителей из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно коалиционному соглашению между социал-демократами канцлера Олафа Шольца, зелеными и свободными демократами Линднера (СвДП), Германия не будет выдавать никаких новых разрешений на бурение нефтяных и газовых скважин в Северном море за пределами существующих рамок.

"Мы должны пересмотреть решение по коалиционному соглашению. Из-за изменения цен на мировом рынке это выглядит более экономичным", - сказал Линднер газете Tagesspiegel

Германия, две трети импорта природного газа которой зависит от России, в срочном порядке пытается стимулировать развитие альтернативных источников энергии, включая строительство своего первого терминала сжиженного природного газа (СПГ). Линднер, однако, сказал, что по крайней мере в переходный период крупнейшая экономика Европы по-прежнему будет нуждаться в нефти и газе.

"На изменившемся геополитическом фоне считаю целесообразным рассмотреть всю энергетическую стратегию нашей страны без каких-либо запретов на рассмотрение новых вариантов", - сказал он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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