Німеччина має намір збільшити видобуток нафти і газу в Північному морі

Німеччина повинна переглянути свою заборону на дозвіл нового буріння на нафту і газ в Північному морі. Міністр фінансів Крістіан Лінднер заявив, що це необхідно, щоб зменшити залежність від російських енергоносіїв через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно коаліційної угоди між соціал-демократами канцлера Олафа Шольца, зеленими і вільними демократами Лінднера (СвДП), Німеччина не видаватиме ніяких нових дозволів на буріння нафтових і газових свердловин в Північному морі за межами існуючих рамок.

"Ми повинні переглянути рішення щодо коаліційної угоди. Через зміну цін на світовому ринку це виглядає більш економічним", - сказав Лінднер газеті Tagesspiegel

Німеччина, дві третини імпорту природного газу якої залежить від Росії, в терміновому порядку намагається стимулювати розвиток альтернативних джерел енергії, включаючи будівництво свого першого терміналу зрідженого природного газу (СПГ). Лінднер, однак, сказав, що принаймні в перехідний період найбільша економіка Європи як і раніше потребуватиме нафти і газу.

"На зміненому геополітичному тлі вважаю за доцільне розглянути всю енергетичну стратегію нашої країни без будь-яких заборон на розгляд нових варіантів", - сказав він.