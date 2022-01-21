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Германия намерена ежегодно привлекать 400 тысяч квалифицированных работников из-за рубежа

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Украина, Пятница 21 января 2022 10:50
Германия намерена ежегодно привлекать 400 тысяч квалифицированных работников из-за рубежа Фото: Германия привлечет 400 тысяч рабочих из-за границы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Новое коалиционное правительство Германии хочет ежегодно привлекать 400 тысяч квалифицированных работников из-за рубежа. Это планируется делать как для решения проблемы демографического дисбаланса, так и нехватки рабочей силы в ключевых секторах, где есть риск подорвать восстановление после пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Нехватка квалифицированных рабочих к настоящему времени стала настолько серьезной, что резко замедляет нашу экономику", - заявил бизнес-журналу WirtschaftsWoche Кристиан Дюрр, парламентский лидер правящих Свободных демократов (СвДП).

По его словам, решить проблему старения рабочей силы можно только с помощью современной иммиграционной политики. "Мы должны как можно быстрее достичь отметки в 400 тысяч квалифицированных рабочих из-за рубежа", - добавил Дюрр.

Социал-демократы канцлера Олафа Шольца, либертарианцы СвДП Дюрра и защитники окружающей среды договорились в своей коалиции о таких мерах, как система баллов для специалистов из стран, не входящих в Европейский Союз, и повышение национальной минимальной заработной платы до 12 евро в час, чтобы сделать работу в Германия привлекательнее.

По оценкам Немецкого экономического института, ориентированного на работодателей, рабочая сила сократится более чем на 300 тысяч человек в этом году, поскольку на пенсию выходит больше пожилых работников, чем молодых, выходящих на рынок труда.

Ожидается, что этот разрыв увеличится до более чем 650 тысяч человек в 2029 году, в результате чего накопившаяся нехватка людей трудоспособного возраста в 2030 году составит примерно 5 миллионов человек. Число работающих немцев в прошлом году выросло почти до 45 миллионов, несмотря на пандемию коронавируса.

После десятилетий низкой рождаемости и неравномерной миграции сокращение рабочей силы также представляет собой демографическую бомбу замедленного действия для государственной пенсионной системы Германии, в которой все меньше работников обременены задачей финансирования пенсий растущей массы пенсионеров, которые живут дольше.

Напомним, по данным опроса КМИС, в октябре 2020 года 27,9% украинцев были согласны переехать на постоянное жительство в страны Европейского союза и США при условии предоставления гражданства. Остались бы дома 68,7% респондентов.

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