Германия надеется убедить США не вводить ввозные пошлины на сталь и алюминий для ЕС

Министр экономики ФРГ анонсировал "интенсивные переговоры" с американским коллегой

Министр экономики Германии Петер Альтмаер планирует провести встречу с американским коллегой до конца недели и надеется, что удастся убедить Соединенные Штаты Америки (США) не вводить таможенные ограничения на экспорт стали и алюминия из Европейского союза в США, передает телеканал NTV.

"Мы в начале решающей недели", - отметил Альтмаер перед началом встречи глав минфинов ЕС в Брюсселе в понедельник.

Министр анонсировал "интенсивные переговоры" с комиссаром Евросоюза по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем и министром торговли США Вильбуром Россом, которые, возможно, состоятся на саммите Организации экономического сотрудничества и развития в Париже в начале июня.

Он подчеркнул, что федеральное правительство использует ближайшие дни, "чтобы поговорить о таком соглашении, которое будет отвечать интересам всех".

"Это означает, что мы готовы согласиться с американцами по пунктам, которые необходимы во взаимных интересах", - пояснил политик.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейский союз готов обсуждать с США сокращение торговых барьеров, но в случае, если Вашингтон на постоянной основе освободит Европу от пошлин на металлы.