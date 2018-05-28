Німеччина сподівається переконати США не вводити ввізні мита на сталь та алюміній для ЄС

Міністр економіки ФРН анонсував "інтенсивні переговори" з американським колегою

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр планує провести зустріч з американським колегою до кінця тижня і сподівається, що вдасться переконати Сполучені Штати Америки (США) не вводити митні обмеження на експорт сталі та алюмінію з Європейського союзу в США, передає телеканал NTV.

"Ми на початку вирішального тижня", - зазначив Альтмаєр перед початком зустрічі глав мінфінів ЄС у Брюсселі в понеділок.

Міністр анонсував "інтенсивні переговори" з комісаром Євросоюзу з питань торгівлі Сесілією Мальмстрем і міністром торгівлі США Вільбуром Россом, які, можливо, відбудуться на саміті Організації економічного співробітництва і розвитку в Парижі на початку червня.

Він підкреслив, що федеральний уряд використає найближчі дні, "щоб поговорити про таку угоду, яка відповідатиме інтересам усіх".

"Це означає, що ми готові погодитися з американцями по пунктах, які необхідні у взаємних інтересах", - пояснив політик.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європейський союз готовий обговорювати зі США скорочення торгових бар'єрів, але в разі, якщо Вашингтон на постійній основі звільнить Європу від мит на метали.