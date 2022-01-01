Германия начинает председательство в G7: что планирует страна

Начиная с 1 января 2022 года Германия принимает председательство в G7. Планирует концентрироваться на главном.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

"Сосредоточение внимания на главном должно быть основой для целенаправленной работы программы, которую мы наметили для этого председательства", - заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт.

Что планирует Германия:

Германия продолжит совместные действия в борьбе с пандемией коронавируса, которые были начаты во время председательства Британией;

остановить глобальное потепление невозможно без сотрудничества с Китаем. Впрочем, пока неизвестно насколько авторитарный режим Пекина будет заинтересован в кооперации с демократическими странами G7.

Германия рассматривает США как важнейшего для себя партнера.

"С президентом США Джо Байденом мы едины в мнении о том, что страны либеральной демократии должны показать, что они могут предоставить честные и справедливые ответы на вызовы 21 века", - заявил новый канцлер Германии Олаф Шольц.