Германия начинает председательство в G7: что планирует страна
Фото: Германия начинает председательство в G7 (Getty Images)
Начиная с 1 января 2022 года Германия принимает председательство в G7. Планирует концентрироваться на главном.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
"Сосредоточение внимания на главном должно быть основой для целенаправленной работы программы, которую мы наметили для этого председательства", - заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт.
Что планирует Германия:
Германия продолжит совместные действия в борьбе с пандемией коронавируса, которые были начаты во время председательства Британией;
- остановить глобальное потепление невозможно без сотрудничества с Китаем. Впрочем, пока неизвестно насколько авторитарный режим Пекина будет заинтересован в кооперации с демократическими странами G7.
- Германия рассматривает США как важнейшего для себя партнера.
"С президентом США Джо Байденом мы едины в мнении о том, что страны либеральной демократии должны показать, что они могут предоставить честные и справедливые ответы на вызовы 21 века", - заявил новый канцлер Германии Олаф Шольц.
- в то же время Германия планирует укрепить сотрудничество со всеми странами G7. В том числе и для проведения общей политики в отношении Российской Федерации. Берлин уже предупреждал Кремль о "больших последствиях", если последний прибегнет к полномасштабному вторжению в Украину.