Німеччина починає головування у G7: що планує країна

Починаючи з 1 січня 2022 року Німеччина приймає головування у G7. Планує концентруватися на головному.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

"Зосередження уваги на головному має бути основою для цілеспрямованої програми роботи, яку ми намітили для цього головування", - заявив офіційний представник уряду Штеффен Хебештрайт.

Що планує Німеччина:

Німеччина продовжить спільні дії у боротьбі з пандемією коронавірусу, які були розпочаті під час головування Британією;

зупинити глобальне потепління неможливо без співпраці з Китаєм. Втім, наразі невідомо наскільки авторитарний режим Пекіна буде зацікавлений у кооперації з демократичними країнами G7.

Німеччина розглядає США як найважливішого для себе партнера.

"З президентом США Джо Байденом ми єдині у думці про те, що країни ліберальної демократії повинні показати, що вони можуть надати чесні та справедливі відповіді на виклики 21 століття", - заявив новий канцлер Німеччини Олаф Шольц.