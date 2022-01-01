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Німеччина починає головування у G7: що планує країна

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Субота 01 січня 2022 16:00
Німеччина починає головування у G7: що планує країна Фото: Німеччина починає головування у G7 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Починаючи з 1 січня 2022 року Німеччина приймає головування у G7. Планує концентруватися на головному.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Зосередження уваги на головному має бути основою для цілеспрямованої програми роботи, яку ми намітили для цього головування", - заявив офіційний представник уряду Штеффен Хебештрайт.

Що планує Німеччина:

Німеччина продовжить спільні дії у боротьбі з пандемією коронавірусу, які були розпочаті під час головування Британією;

  • зупинити глобальне потепління неможливо без співпраці з Китаєм. Втім, наразі невідомо наскільки авторитарний режим Пекіна буде зацікавлений у кооперації з демократичними країнами G7.
  • Німеччина розглядає США як найважливішого для себе партнера.

"З президентом США Джо Байденом ми єдині у думці про те, що країни ліберальної демократії повинні показати, що вони можуть надати чесні та справедливі відповіді на виклики 21 століття", - заявив новий канцлер Німеччини Олаф Шольц.

  • водночас Німеччина планує зміцнити співпрацю з усіма країнами G7. У тому числі й для проведення спільної політики щодо Російської Федерації. Берлін вже попереджав Кремль про "великі наслідки", якщо останній вдасться до повномасштабного вторгнення в Україну.

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