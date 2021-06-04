Германия начала антимонопольное расследование против новостного сервиса Google

Антимонопольный орган отмечает, что сотрудничество с Google может быть привлекательным для издателей и других поставщиков новостей и давать потребителям более качественные информационные услуги.

"Однако необходимо убедиться, что это не приведет к дискриминации между отдельными издателями. Сильная позиция Google в доступе к конечным потребителям также не должна приводить к вытеснению конкурирующих предложений со стороны издателей или других поставщиков новостей", - говорится в заявлении.

В ответ Google заявил, что его продукт Showcase, который был запущен осенью прошлого года, был одним из способов поддержки журналистики, а его средствами могут воспользоваться все издатели.

"Showcase - это международная программа лицензирования новостей - выбор партнеров основан на объективных и недискриминационных критериях, и партнерскому контенту не отдается предпочтение в рейтинге наших результатов", - заявила пресс-секретарь Google Кей Обербек.

Это второе дело, возбужденное против Google за считанные дни после того, как антимонопольный орган Германии начал расследование относительно того, использовал ли американский поисковый гигант свое господство на рынке при обработке пользовательских данных.

Антимонопольная служба Германии также воспользовалась расширенными полномочиями, которые были ей предоставлены в рамках недавних реформ законодательства Германии о конкуренции, чтобы начать новые расследования в отношении их практики обработки данных в Facebook и Amazon.