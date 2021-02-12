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Германия из-за мутации COVID вводит контроль на границе с Австрией и Чехией

Автор: РБК-Украина

Германия из-за мутации коронавируса COVID-19 вводит контроль на границе с Австрией и Чехией. Берлин пытается не допустить распространение южноафриканского штамма на своей территории.

Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

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Сообщается, что с воскресенья, 14 февраля, ограничения вводятся на границе с Австрией и Чехии. Федеральное министерство внутренних дел по требовании Баварии и Саксонии классифицировало эти страны как зоны вирусной мутации.

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер распорядился ввести временный пограничный контроль.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австрии крупнейшая вспышка южноафриканского штамма, и регион Тироль закроют на 10 дней. За выезд из него в Баварию или соседние австрийские штаты без отрицательного теста на коронавирус грозит штраф до 1 450 евро. Правило не распространяется на детей, а также на грузовые перевозки и транзит.

Также стало известно, что Германию охватила третья волна COVID-19, и местное правительство решило продлить карантин продлили до марта. Весной ожидается некоторое ослабление карантина.

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