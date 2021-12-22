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Германия и Молдова ужесточают правила въезда из-за "Омикрона": кого это коснется

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Кишинев, Среда 22 декабря 2021 19:33
Германия и Молдова ужесточают правила въезда из-за "Омикрона": кого это коснется Фото: Германия и Молдова изменили правила въезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Германии и Молдовы ужесточили правила въезда из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Для пересечения границы необходимо будет, в частности, предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spigel и News Marker.

Правила въезда в Германию

Любому, кто въезжает в Германию из стран с высоким риском распространения штамма "Омикрон" потребуется отрицательный ПЦР-тест. Он должен быть сделан не позднее 48 часов до пересечения границы.

Издание также отмечает, что поскольку в настоящее время существует возможность вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 лет, то отрицательный тест должны будут также предоставлять дети с 6 лет.

В настоящее время в список стран с высоким риском распространения коронавируса входят государства Африки. С 27 декабря в него войдет Великобритания.

Условия въезда в Молдову

Ограничения на въезд в Молдову начнут действовать с понедельника, 27 декабря. Все прибывающие в страну из государств с высоким риском заражения коронавирусом должны будут предоставить на границе отрицательный ПЦР-тест. Его будут требовать как у вакцинированных, так и непривитых. Срок его действия не должен превышать 72 часов.

Отмечается, что Министерство здравоохранения Молдовы будет каждую неделю обновлять список стран с высоким риском заражения коронавирусом.

Напомним, 20 декабря Румыния ужесточила правила въезда в страну.

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