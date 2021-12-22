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Німеччина і Молдова посилюють правила в'їзду через "Омікрон": кого це торкнеться

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Кишинів, Середа 22 грудня 2021 19:33
Німеччина і Молдова посилюють правила в'їзду через "Омікрон": кого це торкнеться Фото: Німеччина і Молдова змінили правила в'їзду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Німеччини та Молдови посилила правила в'їзду через загрозу поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Для перетину кордону необхідно буде, зокрема, надати негативний ПЛР-тест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spigel і News Marker.

Правила в'їзду в Німеччину

Будь-якому, хто в'їжджає до Німеччини з країн з високим ризиком поширення штаму "Омікрон" буде потрібно негативний ПЛР-тест. Він повинен бути зроблений не пізніше 48 годин до перетину кордону.

Видання також зазначає, що оскільки в цей час існує можливість вакцинації від коронавірусу дітей у віці від 5 років, то негативний тест повинні будуть також надавати діти з 6 років.

В цей час в список країн з високим ризиком поширення коронавірусу входять держави Африки. З 27 грудня до нього увійде Великобританія.

Умови в'їзду в Молдову

Обмеження на в'їзд до Молдови почнуть діяти з понеділка, 27 грудня. Всі прибувають в країну з держав з високим ризиком зараження коронавірусом повинні будуть надати на кордоні негативний ПЛР-тест. Його вимагатимуть як у вакцинованих, так і нещеплених. Термін його дії не повинен перевищувати 72 годин.

Відзначається, що Міністерство охорони здоров'я Молдови буде щотижня оновлювати список країн з високим ризиком зараження коронавірусом.

Нагадаємо, 20 грудня Румунія посилила правила в'їзду в країну.

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