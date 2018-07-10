Германия и Китай договорились о сотрудничестве в технологиях будущего

Меркель рассказала о проектах по разработке автомобилей с автономным управлением и строительстве китайской фабрики по производству батарей для электромобилей

В ходе пятых межправительственных германо-китайских консультаций в Берлине было подписано 22 соглашения, прежде всего, в области технологий будущего. Об этом сообщает DW.

"Мы провели интенсивную работу", - отметила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В качестве примеров планируемого сотрудничества она привела проекты по разработке автомобилей с автономным управлением и строительство в Тюрингии китайской фабрики по производству аккумуляторных батарей для электромобилей, первого подобного предприятия в Европе.

Как отмечает агентство, Германия и Китай демонстративно выступили за свободную торговлю и предостерегли от опасности протекционизма.

Меркель на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном заяила о заинтересованности в многосторонней торговой системе с открытым и свободным доступом.

В то же время Меркель подвергла критике Пекин за трудности в доступе к китайскому рынку, но подчеркнула, что заявления Китая об открытии своих рынков подкреплены конкретными делами, похвалив открытие для немецких инвесторов китайского финансового рынка и новые возможности работы немецких фирм, прежде всего автоконцернов, в китайской экономике

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал правительство Германии существенно увеличить расходы на оборону.