Німеччина та Китай домовилися про співпрацю з технологій майбутнього
Меркель розповіла про проекти з розробки автомобілів з автономним керуванням і будівництво китайської фабрики з виробництва батарей для електромобілів
Під час п'ятих міжурядових німецько-китайських консультацій у Берліні було підписано 22 угоди, насамперед, у сфері технологій майбутнього. Про це повідомляє DW.
"Ми провели інтенсивну роботу", - зазначила канцлер ФРН Ангела Меркель.
Як приклад запланованої співпраці вона навела проекти з розробки автомобілів з автономним керуванням і будівництво в Тюрінгії китайської фабрики з виробництва акумуляторних батарей для електромобілів, першого такого підприємства в Європі.
Як зазначає агентство, Німеччина і Китай демонстративно виступили за вільну торгівлю і застерегли від небезпеки протекціонізму.
Меркель на зустрічі з прем'єром Державної ради КНР Лі Кецяном заявила про зацікавленість у багатосторонній торговельній системі з відкритим і вільним доступом.
Водночас Меркель розкритикувала Пекін за труднощі в доступі до китайського ринку, але наголосила, що заяви Китаю про відкриття своїх ринків підкріплені конкретними справами, похваливши відкриття для німецьких інвесторів китайського фінансового ринку і нові можливості роботи німецьких фірм, насамперед автоконцернів, в китайській економіці
Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав уряд Німеччини істотно збільшити витрати на оборону.