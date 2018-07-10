Німеччина та Китай домовилися про співпрацю з технологій майбутнього

Меркель розповіла про проекти з розробки автомобілів з автономним керуванням і будівництво китайської фабрики з виробництва батарей для електромобілів

Під час п'ятих міжурядових німецько-китайських консультацій у Берліні було підписано 22 угоди, насамперед, у сфері технологій майбутнього. Про це повідомляє DW.

"Ми провели інтенсивну роботу", - зазначила канцлер ФРН Ангела Меркель.

Як приклад запланованої співпраці вона навела проекти з розробки автомобілів з автономним керуванням і будівництво в Тюрінгії китайської фабрики з виробництва акумуляторних батарей для електромобілів, першого такого підприємства в Європі.

Як зазначає агентство, Німеччина і Китай демонстративно виступили за вільну торгівлю і застерегли від небезпеки протекціонізму.

Меркель на зустрічі з прем'єром Державної ради КНР Лі Кецяном заявила про зацікавленість у багатосторонній торговельній системі з відкритим і вільним доступом.

Водночас Меркель розкритикувала Пекін за труднощі в доступі до китайського ринку, але наголосила, що заяви Китаю про відкриття своїх ринків підкріплені конкретними справами, похваливши відкриття для німецьких інвесторів китайського фінансового ринку і нові можливості роботи німецьких фірм, насамперед автоконцернів, в китайській економіці

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав уряд Німеччини істотно збільшити витрати на оборону.