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Германия и Италия разрешили своим компаниям платить за российский газ в рублях, - СМИ

ГТС (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Германия сообщила немецким импортерам газа о возможности открытия рублевых счетов без нарушения санкций против России. Также говорится, что Германия действовала по этому вопросу в тесной координации с ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Схожая ситуация сложилась и в Италии. По словам нескольких источников, правительство Италии обсудило этот вопрос с Европейской комиссией и получило разъяснения, как покупать российский газ на законных основаниях.

Отметим, почти все контракты компаний ЕС на поставку с российским газовым гигантом "Газпром" заключаются в евро или долларах. Представитель Еврокомиссии заявил 17 мая, что открытие счета в рублях в "Газпромбанке" нарушит режим санкций ЕС.

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