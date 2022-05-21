Німеччина та Італія дозволили своїм компаніям платити за російський газ у рублях, - ЗМІ

Німеччина повідомила німецьким імпортерам газу про можливість відкриття рублевих рахунків без порушення санкцій проти Росії. Також йдеться, що Німеччина діяла з цього питання в тісній координації з ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Схожа ситуація склалася і в Італії. За словами кількох джерел, уряд Італії обговорив це питання з Європейською комісією і отримав роз'яснення, як купувати російський газ на законних підставах.

Зазначимо, майже всі контракти компаній ЄС на поставку з російським газовим гігантом "Газпром" укладаються в євро або доларах. Представник Єврокомісії заявив 17 травня, що відкриття рахунку в рублях в "Газпромбанку" порушить режим санкцій ЄС.

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