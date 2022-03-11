UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Германия хочет видеть Сербию полноправным членом ЕС, - Бербок

Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила желание, чтобы Сербия стала полноправным членом Европейского союза. Свое заявление она сделала во время визита в Белград в пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Бербок выступила на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Мы хотим, чтобы Сербия в будущем стала полноправным, равноправным и свободным членом Европейского союза", - заявила Бербок.

Отметим, что 2 марта глава республики сообщил о поддержке Сербией резолюции ООН об осуждении действий России в Украине. Однако при этом были поддержаны не все пункты резолюции. Сербия не одобрила санкции против России и не стала отчуждать имущество российских компаний, находящееся в республике. Также Белград запретил участвовать добровольцам в войне в Украине против РФ.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась к Европейскому Союзу относительно присоединения к блоку. В частности, по новой специальной процедуре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияСербия