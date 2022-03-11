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Германия хочет видеть Сербию полноправным членом ЕС, - Бербок

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Белград, Пятница 11 марта 2022 23:23
Германия хочет видеть Сербию полноправным членом ЕС, - Бербок Фото: Анналена Баербок, глава МИД Германии (facebook.com/abaerbock)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила желание, чтобы Сербия стала полноправным членом Европейского союза. Свое заявление она сделала во время визита в Белград в пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Бербок выступила на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

"Мы хотим, чтобы Сербия в будущем стала полноправным, равноправным и свободным членом Европейского союза", - заявила Бербок.

Отметим, что 2 марта глава республики сообщил о поддержке Сербией резолюции ООН об осуждении действий России в Украине. Однако при этом были поддержаны не все пункты резолюции. Сербия не одобрила санкции против России и не стала отчуждать имущество российских компаний, находящееся в республике. Также Белград запретил участвовать добровольцам в войне в Украине против РФ.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась к Европейскому Союзу относительно присоединения к блоку. В частности, по новой специальной процедуре.

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