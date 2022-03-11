Німеччина хоче бачити Сербію повноправним членом ЄС, - Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила бажання, щоб Сербія стала повноправним членом Європейського союзу. Свою заяву вона зробила під час візиту до Белграда в п'ятницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Бербок виступила на спільній пресконференція з президентом Сербії Олександром Вучичем.

"Ми хочемо, щоб Сербія в майбутньому стала повноправним, рівноправним і вільним членом Європейського союзу", - заявила Бербок.

Зазначимо, що 2 березня глава республіки повідомив про підтримку Сербією резолюції ООН про засудження дій Росії в Україні. Однак при цьому були підтримані не всі пункти резолюції. Сербія не схвалила санкції проти Росії і не стала відчужувати майно російських компаній, що знаходиться в республіці. Також Белград заборонив брати участь добровольцям у війні в Україні проти РФ.