Германия готовит "кризисный план" на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как считают должностные лица, ФРГ приближается к своему пределу санкционных мер против РФ, которые она может ввести, не вызвав при этом экономический спад в стране.

По словам источников, Берлин также может в соответствии с планом приобретать доли в этих фирмах.

Согласно неназванным должностным лицам, план кризисный предполагает предоставление правительством кредитов и гарантий для дальнейшей поддержки энергетических предприятий и осуществление контроля над критически важными компаниями.

В Германии опасаются, что РФ может приостановить поставки газа в одностороннем порядке.

Отметим, Германия поддержала поэтапное эмбарго на российскую нефть. Однако в Берлине по-прежнему заявляют, что не готовы отказаться от газа из России.

Крупнейшая экономика Европы в настоящее время почти на треть своих поставок полагается на трубопроводный российский газ. Берлин заявил, что планирует до лета 2024 года покончить с зависимостью от российского газа.

Германия предприняла шаги по наращиванию импорта сжиженного природного газа (СПГ) для отказал от трубопроводных поставок из России. Страна арендовала четыре плавучих хранилища и регазификационные установки (FSRU).

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