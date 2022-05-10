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Німеччина готує "кризовий план" на випадок раптового припинення поставок газу з РФ

Фото: Німеччина готує "кризовий план" на випадок раптового припинення поставок газу з РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Німеччина готує "кризовий план" на випадок раптового припинення поставок газу з Російської Федерації. Підготовку плану очолює Міністерство економіки ФРН.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Німеччині побоюються, що РФ може призупинити постачання газу в односторонньому порядку.

Згідно з неназваними посадовими особами, план кризовий передбачає надання урядом кредитів і гарантій для подальшої підтримки енергетичних підприємств і здійснення контролю над критично важливими компаніями.

За словами джерел, Берлін також може відповідно до плану купувати частки в цих фірмах.

Як вважають посадові особи, ФРН наближається до своєї межі санкційних заходів проти РФ, які вона може ввести, не викликавши при цьому економічний спад в країні.

Зазначимо, Німеччина підтримала поетапне ембарго на російську нафту. Однак у Берліні як і раніше заявляють, що не готові відмовитися від газу з Росії.

Найбільша економіка Європи в даний час майже на третину своїх поставок покладається на трубопровідний російський газ. Берлін заявив, що планує до літа 2024 року покінчити із залежністю від російського газу.

Німеччина зробила кроки з нарощування імпорту зрідженого природного газу (СПГ) для відмовив від трубопровідних поставок з Росії. Країна орендувала чотири плавучих сховища і регазифікаційні установки (FSRU).

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Германия