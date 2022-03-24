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Германия не готова вводить эмбарго на газ, нефть и уголь из России, - Хабек

Фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

На сегодня Германия не готова вводить энергетическое эмбарго в отношении России. То есть отказываться от поставок газа, нефти и угля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека в Бундестаге.

"Мы все еще не в состоянии немедленно наложить эмбарго на уголь, нефть и газ из России. Это нужно признать, и это достаточно горько, признавать это", - отметил он.

В то же время, по его словам, неспособность Германии наложить эмбарго не означает, что Берлин ничего не делает

"Шаг за шагом мы сейчас занимается сокращением угля, нефти и газа стратегически", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что половина немцев не считает вторжение России в Украину достаточной причиной полного отказа от российского газа.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин потребовал перевести все расчеты за поставки газа на рубли, в результате чего Киев призвал западных партнеров вообще отказаться от его импорта.

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