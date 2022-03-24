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Німеччина не готова вводити ембарго на газ, нафту і вугілля з Росії, - Хабек

Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

На сьогодні Німеччина не готова вводити енергетичне ембарго щодо Росії. Тобто відмовлятися від поставок газу, нафти і вугілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ віце-канцлера і міністра економіки Німеччини Роберта Хабека в Бундестазі.

"Ми все ще не в змозі негайно накласти ембарго на вугілля, нафту і газ з Росії. Це треба визнати, і це досить гірко, визнавати це", - зазначив він.

Водночас, за його словами, нездатність Німеччини накласти ембарго не означає, що Берлін нічого не робить

"Крок за кроком ми зараз займається скороченням вугілля, нафти і газу стратегічно", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що половина німців не вважає вторгнення Росії в Україну достатньою причиною повної відмови від російського газу.

Напередодні стало відомо, що президент Росії Володимир Путін вимагає перевести всі розрахунки за постачання газу на рублі, в результаті чого Київ закликав західних партнерів взагалі відмовитися від його імпорту.

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