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Германия готова принять неограниченное количество беженцев из Украины

Автор: Антон Федорцив

Уполномоченная немецкого правительства по миграции, беженцам и интеграции Рим Алабали-Радован заявила о готовности Берлина принять неограниченное количество беженцев из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.

"Германия предложит защиту всем бегущим к нам из Украины людям. Точные цифры назвать не может никто", – заявила чиновница.

По данным ООН, количество беженцев из Украины превысило 2,7 млн. Большинство из них перебрались в Польшу. Тамошнее правительство разрешило украинцам отдать своих детей в местные школы.

К слову, ранее разобрали условия временной защиты без статуса беженца в ЕС.

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