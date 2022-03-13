Німеччина готова прийняти необмежену кількість біженців з України

Уповноважена німецького уряду з питань міграції, біженців та інтеграції Рім Алабалі-Радован заявила про готовність Берліна прийняти необмежену кількість біженців із України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.
"Німеччина запропонує захист усім людям, які втікають до нас з України. Точні цифри назвати не може ніхто", – заявила чиновниця.
За даними ООН, кількість біженців з України перевищила 2,7 млн. Більшість із них перебралася до Польщі. Тамтешній уряд дозволив українцям віддати своїх дітей до місцевих шкіл.
До слова, раніше розібрали умови тимчасового захисту без статусу біженця в ЄС.
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