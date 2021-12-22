Германия готова к переговорам по Украине в любом формате, но предпочитает "Нормандию"

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин готов к переговорам с Россией по Украине в любом формате. Однако немецкая сторона предпочитает вести диалог в составе нормандской четверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

"Мы хотим внести свой вклад в деэскалацию (в Украине - ред.) и готовы к любым переговорам", - цитирует издание Хебештрайта.

По его словам, ни от одного из возможных моделей переговоров не стоит отказываться. При этом, добавил представитель немецкого правительства, Берлин предпочитает вести диалог в рамках нормандского формата.