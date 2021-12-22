ru ua
Ср, 22 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Германия готова к переговорам по Украине в любом формате, но предпочитает "Нормандию"

Новина українською →
Берлин, Среда 22 декабря 2021 19:08
Германия готова к переговорам по Украине в любом формате, но предпочитает "Нормандию" Фото: Германия готова к переговорам с Россией по ситуации на границе Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин готов к переговорам с Россией по Украине в любом формате. Однако немецкая сторона предпочитает вести диалог в составе нормандской четверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Мы хотим внести свой вклад в деэскалацию (в Украине - ред.) и готовы к любым переговорам", - цитирует издание Хебештрайта.

По его словам, ни от одного из возможных моделей переговоров не стоит отказываться. При этом, добавил представитель немецкого правительства, Берлин предпочитает вести диалог в рамках нормандского формата.

Напомним, ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина рассматривает два новых формата переговоров с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Германия Нормандский формат
NEWS
Грозят ли Украине веерные отключения света: ответ Минэнерго
Грозят ли Украине веерные отключения света: ответ Минэнерго
DAILY
Стена безопасности. Как Украина хочет отгородиться от Беларуси и что может этому помешать
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Стена безопасности. Как Украина хочет отгородиться от Беларуси и что может этому помешать