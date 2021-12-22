ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Німеччина готова до переговорів по Україні в будь-якому форматі, але віддає перевагу "Нормандії"

Новость на русском →
Берлін, Середа 22 грудня 2021 19:08
Німеччина готова до переговорів по Україні в будь-якому форматі, але віддає перевагу "Нормандії" Фото: Німеччина готова до переговорів з Росією щодо ситуації на кордоні України (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявив, що Берлін готовий до переговорів з Росією щодо України в будь-якому форматі. Однак німецька сторона воліє вести діалог у складі нормандської четвірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Ми хочемо внести свій внесок у деескалацію (в Україні - ред.) і готові до будь-яких переговорів", - цитує видання Хебештрайта.

За його словами, від жодної з можливих моделей переговорів не варто відмовлятися. При цьому, додав представник німецького уряду, Берлін вважає за краще вести діалог в рамках нормандського формату.

Нагадаємо, раніше глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна розглядає два нових формати переговорів з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Германия Нормандський формат
NEWS
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
DAILY
Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити