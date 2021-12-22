Німеччина готова до переговорів по Україні в будь-якому форматі, але віддає перевагу "Нормандії"
Фото: Німеччина готова до переговорів з Росією щодо ситуації на кордоні України (GettyImages)
Представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявив, що Берлін готовий до переговорів з Росією щодо України в будь-якому форматі. Однак німецька сторона воліє вести діалог у складі нормандської четвірки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
"Ми хочемо внести свій внесок у деескалацію (в Україні - ред.) і готові до будь-яких переговорів", - цитує видання Хебештрайта.
За його словами, від жодної з можливих моделей переговорів не варто відмовлятися. При цьому, додав представник німецького уряду, Берлін вважає за краще вести діалог в рамках нормандського формату.
Нагадаємо, раніше глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна розглядає два нових формати переговорів з Росією.