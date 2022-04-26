Германия готова к отказу от нефти из РФ за несколько дней, - вице-канцлер

Немецкий чиновник во время визита в Польшу фактически анонсировал отказ от нефти из РФ. Более того, этот процесс займет всего несколько дней.

"Сегодня я могу заявить, что эмбарго стало приемлемым для Германии", – заявил Хабек.

По его словам, доля российской нефти на рынке Германии составляет всего 12%. Вся эта доля обусловлена ​​исключительно поставками топлива для нефтеперерабатывающего завода в Шведт-на-Одере. В настоящее время идет поиск альтернативных вариантов. "Эта альтернатива – задача ближайших дней".

Ранее Хабек уверял, что независимости от нефти из РФ Германия сможет достичь только в конце 2022 года. В то же время немедленное эмбарго якобы нанесло бы значительный ущерб немецкой экономике.