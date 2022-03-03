Германия готова отказаться от российского газа, - министр экономики

Германия должна больше полагаться на собственные источники энергии и стать менее зависимой от российского газа. Такое заявление сделал министр экономики Германии Роберт Хабек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutschlandfunk .

Также в Германии есть и запасы нефти.

"Создаем резерв, резервный запас, который позволяет нам пережить зиму, даже если цепочка поставок сломается", - объяснил он.

Министр сказал, что Германия готова отказаться от российского газа. При этом он добавил, что возможны поставки топлива в страну из США.

Напомним, что Италия также готовится отказаться от российского газа. Пока ресурса в стране достаточно, но правительство работает над организацией поставок из других стран.

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