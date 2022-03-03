Німеччина готова відмовитися від російського газу, - міністр економіки

Німеччина повинна більше покладатися на власні джерела енергії і стати менш залежною від російського газу. Таку заяву зробив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutschlandfunk .

Також в Німеччині є і запаси нафти.

"Створюємо резерв, резервний запас, який дозволяє нам пережити зиму, навіть якщо ланцюжок поставок зламається", - пояснив він.

Міністр сказав, що Німеччина готова відмовитися від російського газу. При цьому він додав, що можливі поставки палива в країну з США.

Нагадаємо, що Італія також готується відмовитися від російського газу. Поки ресурсу в країні достатньо, але уряд працює над організацією поставок з інших країн.

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