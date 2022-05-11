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Германия готова оказать финансовую помощь Украине вместе с G7, - глава Минфина

Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министр финансов Кристиан Линднер выразил заинтересованность Германии в финансовой помощи Украине вместе с ее партнерами по G7. При этом он подчеркнул, что Берлину необходимо снова сократить расходы к следующему году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы должны найти выход из кризиса", - сказал Линднер журналистам, подтвердив свою цель вернуть Германии долговой тормоз в 2023 году.

По его словам, ведущие экономики Большой семерки обсуждают потребности Украины в ликвидности.

"Независимо от финансирования Украины… правительство Германии продолжает отказываться от совместных заимствований в ЕС или даже в валютном союзе", - добавил Линднер.

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