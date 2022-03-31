Германия готова обеспечить безопасность Украины после войны с Россией, - глава МИД

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов обеспечить безопасность Украины после войны с Россией. Она также отметила, что нельзя доверять российским заявлениям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.
"Если нужные гарантии (безопасности Украины - ред.), то Германия тоже будет там и даст гарантии", - цитирует издание заявление Бербок.
Глава немецкого МИД выразила полную солидарность Украине в противостоянии с Россией. Бербок добавила, что нельзя доверять заявлениям о гарантиях безопасности. По ее словам, российские представители имеют ввиду совсем другое, чем украинская сторона.
Напомним, ранее глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что для безопасности Украины нужны большие гаранты.
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