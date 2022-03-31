Германия готова обеспечить безопасность Украины после войны с Россией, - глава МИД

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов обеспечить безопасность Украины после войны с Россией. Она также отметила, что нельзя доверять российским заявлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

"Если нужные гарантии (безопасности Украины - ред.), то Германия тоже будет там и даст гарантии", - цитирует издание заявление Бербок. Глава немецкого МИД выразила полную солидарность Украине в противостоянии с Россией. Бербок добавила, что нельзя доверять заявлениям о гарантиях безопасности. По ее словам, российские представители имеют ввиду совсем другое, чем украинская сторона.