UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия готова обеспечить безопасность Украины после войны с Россией, - глава МИД

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов обеспечить безопасность Украины после войны с Россией. Она также отметила, что нельзя доверять российским заявлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

"Если нужные гарантии (безопасности Украины - ред.), то Германия тоже будет там и даст гарантии", - цитирует издание заявление Бербок.

Глава немецкого МИД выразила полную солидарность Украине в противостоянии с Россией. Бербок добавила, что нельзя доверять заявлениям о гарантиях безопасности. По ее словам, российские представители имеют ввиду совсем другое, чем украинская сторона.

Напомним, ранее глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что для безопасности Украины нужны большие гаранты.

Война России против Украины идет 36-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияГарантии безопасностиВойна России против Украины