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Германия готова к немедленному эмбарго на российскую нефть, - глава Минфина

Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Экономика Германии сможет выдержать немедленное эмбарго на российскую нефть. Министр финансов Кристиан Линднер уверен, что последствия будут не слишком серьезными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"По углю и нефтью сейчас можно отказаться от российского импорта", - сказал Линднер из Свободных демократов (СвДП), не исключив при этом, что цены на топливо могут вырасти.

Правительство канцлера Олафа Шольца находится под давление с целью уменьшить зависимость Германии от российского ископаемого топлива. Его обвиняют в отсутствии лидерства после его сопротивления поставкам Украине тяжелого вооружения.

Германия в прошлом месяце сократила долю российской нефти до 25% от общего объема импорта с 35% до вторжения.

В то же время министр экономики Роберт Хабек заявил, что Германия сможет выдержать эмбарго ЕС на импорт российской нефти к концу этого года.

"Нам удалось достичь ситуации, при которой Германия может выдержать нефтяное эмбарго", — заявил на пресс-конференции Хабек ("зеленые").

Хабек сказал, что главной задачей для Германии является найти альтернативные поставки нефти на нефтеперерабатывающий завод в Шведте, которым управляет российская государственная компания "Роснефть", которая снабжает восточногерманские регионы, а также столичный район Берлина.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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