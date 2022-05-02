Германия готова к немедленному эмбарго на российскую нефть, - глава Минфина

Экономика Германии сможет выдержать немедленное эмбарго на российскую нефть. Министр финансов Кристиан Линднер уверен, что последствия будут не слишком серьезными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"По углю и нефтью сейчас можно отказаться от российского импорта", - сказал Линднер из Свободных демократов (СвДП), не исключив при этом, что цены на топливо могут вырасти.
Правительство канцлера Олафа Шольца находится под давление с целью уменьшить зависимость Германии от российского ископаемого топлива. Его обвиняют в отсутствии лидерства после его сопротивления поставкам Украине тяжелого вооружения.
Германия в прошлом месяце сократила долю российской нефти до 25% от общего объема импорта с 35% до вторжения.
В то же время министр экономики Роберт Хабек заявил, что Германия сможет выдержать эмбарго ЕС на импорт российской нефти к концу этого года.
"Нам удалось достичь ситуации, при которой Германия может выдержать нефтяное эмбарго", — заявил на пресс-конференции Хабек ("зеленые").
Хабек сказал, что главной задачей для Германии является найти альтернативные поставки нефти на нефтеперерабатывающий завод в Шведте, которым управляет российская государственная компания "Роснефть", которая снабжает восточногерманские регионы, а также столичный район Берлина.
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