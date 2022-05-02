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Німеччина готова до негайного ембарго на російську нафту, - глава Мінфіну

Фото: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Економіка Німеччини зможе витримати негайне ембарго на російську нафту. Міністр фінансів Крістіан Лінднер впевнений, що наслідки будуть не надто серйозними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"По вугіллю і нафтою зараз можна відмовитися від російського імпорту", - сказав Лінднер з вільних демократів (ВДП), не виключивши при цьому, що ціни на паливо можуть зрости.

Уряд канцлера Олафа Шольца знаходиться під тиском з метою зменшити залежність Німеччини від російського викопного палива. Його звинувачують у відсутності лідерства після його опору поставкам Україні важкого озброєння.

Німеччина минулого місяця скоротила частку російської нафти до 25% від загального обсягу імпорту з 35% до вторгнення.

У той же час міністр економіки Роберт Хабек заявив, що Німеччина зможе витримати ембарго ЄС на імпорт російської нафти до кінця цього року.

"Нам вдалося досягти ситуації, при якій Німеччина може витримати нафтове ембарго", — заявив на прес-конференції Хабек ("зелені").

Хабек сказав, що головним завданням для Німеччини є знайти альтернативні поставки нафти на нафтопереробний завод у Шведті, яким управляє Російська державна компанія "Роснефть", яка постачає східнонімецькі регіони, а також столичний район Берліна.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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