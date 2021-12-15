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Германия готова к диалогу с Россией в рамках политики ЕС, - Шольц

Автор: Иванна Шовкун

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия и Германия должны прийти к пониманию через диалог. Это должно быть в рамках общеевропейской внешней политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Merkur.de.

"Ввиду нашей истории это касается и отношений нашей страны с Россией. Именно мы должны быть готовы все чаще пытаться найти понимание, пытаться выйти из спирали эскалации - как на протяжении определенного времени получалось в рамках нормандского процесса", - сказал немецкий политик.

По его словам, в Берлине "готовы к конструктивному диалогу".

"Однако это не следует неверно понимать как германскую восточную политику. В объединенной Европе восточная политика должны быть лишь европейской", - добавил Шольц.

Напомним, новый канцлер Германии призвал использовать все возможности для деэскалации нынешней обстановки на Донбассе. Олаф Шольц заявил о необходимости активировать норманский формат.

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