Німеччина готова до діалогу з Росією у рамках політики ЄС, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Росія та Німеччина повинні дійти розуміння через діалог. Це має бути в рамках загальноєвропейської зовнішньої політики.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Merkur.de .

"Зважаючи на нашу історію це стосується і відносин нашої країни з Росією. Саме ми маємо бути готові все частіше намагатися знайти розуміння, намагатися вийти зі спіралі ескалації - як упродовж певного часу виходило в рамках нормандського процесу", - сказав німецький політик.

За його словами, у Берліні "готові до конструктивного діалогу".

"Однак це не слід неправильно розуміти як німецьку східну політику. В об'єднаній Європі східна політика має бути лише європейською", - додав Шольц.