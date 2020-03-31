Германия и Франция сделали совместное заявление по Донбассу

Германия и Франция сделали совместное заявление, заявив, что пророссийские сепаратисты на Донбассе препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса. Об этом сообщает DW.

Министры иностранных дел Гайко Маас и Жан-Ив ле Дриан обеспокоены ограничениями, наложенными сепаратистами на наблюдательную миссию ОБСЕ с 21 марта.

"Вспышка пандемии коронавируса не должна служить поводом для препятствования свободе передвижения СММ (Специальная мониторинговая миссия/миссия наблюдателей) и выполнению ее мандата", - заявили они.

Ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что диагностика коронавируса в ОРДЛО проводиться для представителей оккупационной администрации и военных.

Добавим, на территории ОРЛО зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Луганские медики госпитализировали жителя Славяносербського района, у которого выявили заболевание.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников ранее заявил, что вопрос о создании Консультационного совета в рамках одной из подгрупп Трехсторонней контактной группы могут согласовать на уровне советников "нормандской четверки".