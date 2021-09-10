Германия и Франция предложили нормандскую встречу на полях ГА ООН. Россия отказывается

По его словам, в сложившихся условиях Россия неготова к встрече в нормандском формате. В качестве причины Лавров назвал отказ Украины от выполнения минских договоренностей

"Когда Россию призывают провести встречу в нормандском формате, то российская просит сначала объяснить, как это все сочетается, потому что минские договоренности отрицаются", - заявил министр.

Лавров отметил, что Германия и Франция предложили провести на полях ГА ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел нормандской четверки.

"Мы пытаемся выяснить, как они относятся к тому, что творит (президент Украины Владимир - ред.) Зеленский и его команда, перечеркивая возможность выполнить минские договоренности. Они говорят - надо собраться и там посмотреть. А это разговор несерьезный и непрофессиональный", - заключил глава МИД России.