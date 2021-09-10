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Німеччина і Франція запропонували нормандську зустріч на полях ГА ООН. Росія відмовляється

Автор: Дмитрий Кузнецов

Німеччина і Франція запропонували провести нормандську зустріч на рівні міністрів закордонних справ на полях Генасамблеї ООН. Росія відмовляється, називаючи такі переговори "несерйозними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова на форумі "Вся Росія-2021".

За його словами, в умовах, що склалися, Росія неготова до зустрічі в нормандському форматі. В якості причини Лавров назвав відмову України виконання від мінських домовленостей

"Коли Росію закликають провести зустріч у нормандському форматі, то російська просить спочатку пояснити, як це все поєднується, тому що Мінські домовленості заперечуються", - заявив міністр.

Лавров зазначив, що Німеччина і Франція запропонували провести на полях ГА ООН в Нью-Йорку зустріч міністрів закордонних справ нормандської четвірки.

"Ми намагаємося з'ясувати, як вони ставляться до того, що творить (президент України Володимир - ред.) Зеленський і його команда, перекреслюючи можливість виконати Мінські домовленості. Вони кажуть - треба зібратися і там подивитися. А це розмова несерйозна і непрофесійна", - уклав глава МЗС Росії.

Зазначимо, на форумі Лавров заявив, що Росія готова до відновлення відносин з Україною.

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Російська ФедераціяУкраїнаЛавровНормандський формат